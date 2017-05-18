Ховард: финны показывали силовой хоккей и не оставили США свободных зон

Вратарь сборной США Джимми Ховард прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале от Финляндии (0:2) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Соперник проделал хорошую работу, отлично выглядели в защите. Сложно было в моментах с голами что-то сделать. Сборная Финляндии — сильный соперник, сегодня они играли очень хорошо. Они не бросили сегодня играть даже в конце встречи. Финны показывали силовой хоккей и практически не оставляли нам свободных зон», — передаёт слова Ховарда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Турнирная таблица ЧМ-2017