Юшкевич: Россия не дала сыграть чехам, как они хотели, и их хоккей расстроился

Чемпион мира 1993 года Дмитрий Юшкевич оценил игру сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Чехии (3:0), а также предположил, какие компоненты могут помочь россиянам в возможном полуфинальном противостоянии с канадцами.

«Я думаю, что мы не дали чехам сыграть так, как они хотели, и этот момент был определяющим. Чехи хотели сыграть активно, забить быстрый гол, но мы хорошо на это среагировали. Выстояли и забили два быстрых гола. Понятно, что сборная Чехии всегда играет в защитный хоккей, и, когда у них это получалось, нашей сборной было тяжело. Сегодня мы не дали им это сделать, и дальше уже хоккей расстроился у чехов. Я сегодня даже не узнал нашу команду. Она играла на победу.

Каковы мои ожидания от возможной встречи с канадцами в полуфинале? Нам будет нелегко. У нас есть очень хороший вратарь. Сегодня в первый раз за много лет наши защитники не отбрасывали шайбу по бортам, а отдавали короткие передачи, давали возможность нашим нападающим играть с шайбой – это будет большим плюсом в игре с Канадой. Если мы будем швырять шайбу по бортам, как мы это раньше делали в игре против североамериканских команд, у нас будут большие проблемы. Наша атака – одна из лучших, если не лучшая на чемпионате мира. Её игра будет зависеть от выстроенной линии вратарь – защитники – нападающие», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.