Дюшейн: если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас уничтожит

Нападающий сборной Канады Мэтт Дюшейн прокомментировал победу над Германией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 и предстоящую встречу с Россией.

«Мы контролировали игру с Германией. Соперник был силён, немцев гнали трибуны. Но мы сыграли хорошо, выполнили план на игру и в итоге победили. Нам предстоит полуфинал с Россией, я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства. Мы собираемся выйти в финал и показать в субботу свою лучшую игру», — передаёт слова Дюшейна корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.