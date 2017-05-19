Шайфли: пусть у Канады нет на ЧМ Макдэвида и Кросби, но наша цель – золото

Нападающий сборной Канады Марк Шайфли после победы над Германией (2:1) прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира по хоккею, где канадцам будет противостоять сборная России.

«Это был хороший, боевой матч. Считаю, что наше командное взаимодействие становится лучше от матча к матчу. Теперь нам необходимо сделать следующий шаг. Стоит отметить атмосферу на стадионе, при такой публике очень интересно и приятно играть. Для меня это хороший опыт. В этом году в сборной на чемпионате мира нет таких парней, как Макдэвид или Кросби, но у нас очень техничная, скоростная команда. Конечно, мы будем стараться пробиться в финал, чтобы иметь шанс завоевать золотые медали», — передаёт слова Шайфли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.