Бекстрём: Швеция показала лучшую командную игру в самое нужное время

Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём прокомментировал победу над Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:1).

«Мы играли хорошо, особенно были сильны во втором периоде. Мы здорово контролировали шайбу, а заброшенные шайбы придали нам энергии. Мы стали играть ещё лучше. Это мой третий матч на турнире, и могу сказать, что это была лучшая командная игра из всех. Это произошло в самое нужное время. Мы собираемся продолжить в том же духе и двигаться дальше», — приводятся слова Бекстрёма на официальном сайте турнира.

В полуфинале мирового первенства шведы встретятся с командой Финляндии.