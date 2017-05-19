Купер: рад шансу сыграть против Василевского, Кучерова и Наместникова

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу над Германией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 и предстоящий матч с Россией.

«Германия сделала всё, что могла. Мы понимали, что игра будет непростой. Второй гол Скиннера был важен для нас. Атмосфера на арене в Кёльне замечательная. Болельщики, их песни — это навсегда останется у меня в памяти.

Если вы посмотрите на историю хоккея, то матчи Канада — Россия всегда были невероятно напряжёнными. С Василевским, Наместниковым и Кучеровым в «Тампе» мы работали каждый день, я отлично их знаю. Мы целый год провели вместе. Рад, что у меня будет шанс сыграть против них. Ребята успешно выступают в НХЛ», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.