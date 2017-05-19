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Купер: рад шансу сыграть против Василевского, Кучерова и Наместникова

19 мая 2017, пятница. 01:02. Хоккей

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу над Германией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 и предстоящий матч с Россией.

«Германия сделала всё, что могла. Мы понимали, что игра будет непростой. Второй гол Скиннера был важен для нас. Атмосфера на арене в Кёльне замечательная. Болельщики, их песни — это навсегда останется у меня в памяти.

Если вы посмотрите на историю хоккея, то матчи Канада — Россия всегда были невероятно напряжёнными. С Василевским, Наместниковым и Кучеровым в «Тампе» мы работали каждый день, я отлично их знаю. Мы целый год провели вместе. Рад, что у меня будет шанс сыграть против них. Ребята успешно выступают в НХЛ», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Навстречу России. Канада обыграла «наэлектризованную» Германию
Сборная Канады не без труда обыграла немцев и вышла в полуфинал ЧМ-2017, где сыграет со сборной России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Хоккей Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Джон Купер ЧМ-2017
Новости. Хоккей
19 мая 2017, пятница
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00:44 Штурм: для Германии это был хороший ЧМ, но Канада слишком сильна
00:29 Определено время начала полуфинальных матчей ЧМ-2017
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00:24 Айзерман: о травме Наместникова ничего не знаю, из сборной России мне не звонят
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20:02 Наместников: в третьем периоде я вышел на лёд. Всё будет нормально
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