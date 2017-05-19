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«Трактор» обменял форварда Севанькаева в «Амур»

19 мая 2017, пятница. 08:45. Хоккей

«Трактор» обменял форварда Артёма Севанькаева в «Амур». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Взамен челябинский клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник челябинского хоккея дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и забил 2 гола в 9 матчах. Также он выступал в Высшей хоккейной лиге за челябинский «Челмет» и набрал 24 (10+14) очка в 32 матчах.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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