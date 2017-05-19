Малкин за последние 5 плей-офф лидирует по голевым передачам и 2-й по очкам

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занимает первое место по числу голевых передач (46) в 5 последних розыгрышах плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Кроме того, российский хоккеист идёт вторым среди бомбардиров – 68 (22+46) очков, уступая лишь нападающему «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну – 71 (30+41). В шестёрку лучших также входят Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс») и Дерик Брассар («Оттава Сенаторз»).

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в гонке бомбардиров с 20 (6+14) очками.