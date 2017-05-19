Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг в четвёртом матче финальной серии Западной конференции плей-офф национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) забросил шайбу. В настоящее время счёт в серии между командами западной конференции Национальной хоккейной лиги равный — 2-2.

Шведский хоккеист забил свой седьмой гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, повторив рекорд «Предаторз», установленный в 2011 году Джоэлом Уордом. Всего в 14 играх в нынешнем турнире на счету Форсберга 12 (7+5) очков.