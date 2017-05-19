Экс главный тренер шведской команды 2-го дивизиона возглавил фарм-клуб «Чикаго»

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги Джереми Коллитон стал главным тренером фарм-клуба «Чикаго» в Американской хоккейной лиге – «Рокфорда».

32-летний специалист последние четыре сезона работал главным тренером шведского клуба «Мора», выступающего во второй по силе лиге страны – Allsvenskan. В минувшем сезоне клуб сумел квалифицироваться в главную лигу – SHL. В качестве игрока Коллитон стал победителем молодёжного чемпионата мира 2005 года в составе сборной Канады и провёл 57 матчей в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс».