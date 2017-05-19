Чемпионат мира – 2021 пройдёт в Риге и Минске

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Риге и Минске. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.19 мая в Кёльне на конгрессе ИИХФ состоялось голосование за место проведения турнира. На проведение мирового первенства также претендовала Финляндия.

Напомним, что в Минске последний раз чемпионат мира по хоккею проходил в 2014 году. ЧМ-2014 выиграла сборная России — это был первый сезон Олега Знарка в качестве главного тренера национальной команды.