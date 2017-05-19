Калвистис: проведение ЧМ-2021 даст новый толчок развитию хоккея в наших странах

Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвистис прокомментировал выбор его страны и Беларуси в качестве хозяек чемпионата мира 2021 года.

«Мы очень опасались Финляндии. Это серьёзный конкурент, хоккейная держава. Я очень рад за то, что хоккейное общество дало нам больше голосов Беларуси и Латвии. Для нас это очень важно, потому что нашим странам это даст новый толчок в развитии хоккея, в его популярности. Думаю, что этот успех ещё оценит история. Почему у нас не будет полуфиналов и финалов? Во-первых, мы не подали вовремя заявку, у нас поменялось руководство федерации.

Белорусская сторона просила нас, как соседей, участвовать в этом проекте. Мы согласились с тем, что у нас пройдут четвертьфиналы, а полуфинал и финал пройдут в Минске. В следующий раз мы будем думать о полном чемпионате, но сейчас мы поддержали наших белорусских соседей, чтобы выиграть эту гонку. В качестве соперника по группе мы избрали Финляндию. Будет ли играть Канада? Мне трудно сказать, как это всё распределится. Я думаю, что успех будет огромным. Рижская дума нас очень поддерживала в этом соревновании. Думаю, что город поможет во всём, чтоб этот чемпионат удался. Все матчи будут проходить на «Арене-Рига». Рядом будет построен фундаментальный каток. Вопросы с визами будем решать по ходу дела. Варианты с безвизовым въездом были на спортивных соревнованиях, будем это решать», — передаёт слова Калвистиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.