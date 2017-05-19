Купер: лучший сценарий – победа Канады, и все игроки «Тампы» забросят шайбу

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал предстоящий матч со сборной России в полуфинале чемпионата мира. Купер является главным тренером клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступают российские форварды Никита Кучеров, Владислав Наместников и голкипер Андрей Василевский.

«С каждой игрой мы становимся лучше. Игра со Швейцарией? Мы не хотели проигрывать, может, было неплохо оказаться в той ситуацией. Не нужно переживать о плохих вещах, мы не хотим больше проигрывать, и это урок из того матча.

Не нужно менять план на игру с Россией, парни верят в то, что мы делаем. Игра в неравных составах будет определяющей, это то, что решит матч. Лучший сценарий на матч – Канада выиграет, и все парни из «Тампы» забросят шайбу, даже Василевский!

Они очень хорошо обороняются, четыре матча на ноль, несколько невероятных индивидуальных сильных игроков. Хочу посмотреть, как будет играть Кучеров, он играет рядом с отличными парнями. Не видел так много Никиты Гусева, только слышал много о нём, он становится лучше с каждым годом и проводит отличный чемпионат мира», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.