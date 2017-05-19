Василевский — первый вратарь сборной России, сделавший три «сухаря» на одном ЧМ

Андрей Василевский — первый вратарь сборной России, кто на одном чемпионате мира три раза сыграл на ноль. Он оформил «сухари» в матчах группового этапа с Данией (3:0) и Словакией (6:0), а также в четвертьфинале с Чехией (3:0).

Всего за всю историю отечественной сборной страны на чемпионатах мира такой же результат был показан Евгением Белошейкиным в 1987 году. Рекорд же принадлежит Владиславу Третьяку, который на мировом форуме в 1983 году четыре раза сыграл на ноль. Если брать ещё и Олимпийские игры, то здесь по три «сухаря» на свой счёт записывали Николай Пучков в 1956 году и Евгений Набоков в 2006-м. По этому показателю Василевский сравнялся с Сергеем Бобровским, у обоих голкиперов по четыре «сухаря» на чемпионатах мира в составе сборной России, только Василевский в этих турнирах сыграл девять матчей, а Бобровский — 26. Для самого Василевского этот матч стал 15-м за национальную сборную, в которых он пропустил 22 шайбы и пять раз сыграл на ноль.