Кузнецов тренируется вместе с Панариным и Кучеровым, Наместников на лёд не вышел

Сборная России провела тренировку в Кёльне перед полуфиналом ЧМ-2017 с канадцами, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Команда Олега Знарка тренировалась в следующих сочетаниях:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;
«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;
«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин — Евгений Кузнецов — Никита Кучеров;
«Чёрные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов;
«Белые»: Дмитрий Орлов – Артём Зуб; Сергей Плотников – Владимир Ткачёв – Александр Барабанов.
В тренировке не принял участия нападающий Владислав Наместников, получивший травму в четвертьфинальном матче с Чехией.
Видео тренировки сборной России можно посмотреть на «Чемпионате».