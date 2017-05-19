Защитник Евгений Курбатов продлил контракт с «Торпедо» на один год

Защитник Евгений Курбатов принял контрактное предложение хоккейного клуба «Торпедо». Новое двустороннее соглашение с нижегородской командой рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний Курбатов выступает за «Торпедо» с сезона-2016/17. Он провёл семь матчей в регулярном чемпионате и два в плей-офф, не отметившись результативными действиями. Ранее он также играл за «Амур», «Нефтехимик», ЦСКА, «Автомобилист» и «Авангард». Всего в КХЛ на его счету 19 (2+17) очков в 232 матчах при показателе полезности "-48".