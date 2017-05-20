Нападающий «Нэшвилла» Джохансен выбыл до конца плей-офф из-за травмы

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен получил травму в четвёртом матче финала Западной конференции с «Анахайм Дакс» и выбыл до конца плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

После матча Джохансену срочно потребовалась операция на левом бедре. Его восстановление займёт два-три месяца.

«Нэшвилл» впервые в своей истории играет в финале конференции, счёт в серии с «утками» равный — 2-2. В 14 матчах плей-офф форвард набрал 13 (3+10) результативных баллов. Следующая игра состоится 21 мая, начало в 2:15 мск.