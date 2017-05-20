Малкин повторил рекорд Ягра по количеству игр за «Питтсбург» в Кубке Стэнли

Четвёртый матч финала плей-офф Восточной конференции против «Оттавы Сенаторз» стал для российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина 140-м за клуб в Кубке Стэнли.

Таким образом, россиянин повторил рекорд клуба по количеству игр в плей-офф НХЛ, принадлежащий Яромиру Ягру. Отметим, что капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл 139-й матч в Кубке Стэнли.

Встреча «Питтсбурга» и «Оттавы» завершилась со счётом 3:2 в пользу «Пингвинз». Малкин в этом матче очков не набрал, а вот Кросби отметился голом и результативной передачей.

Ягр выступал за «Питтсбург» с 1990 по 1994 и с 1995 по 2001 год.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.