Коваленко: у сборной Канады нет игроков уровня Линдроса, Россия должна побеждать

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира – 2017 между сборными России и Канады.



«Пожелаю сборной России победы над канадцами в полуфинале чемпионата мира. Если отбросить матч с американцами, во всех остальных встречах в Кельне и Париже наша команда сыграла на хорошем уровне и заслужила выход в финал.

Не затрясутся ли коленки? 10 игроков сборной впервые сыграют с Канадой Дадонов и Панарин – самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры.

Мы в своё время канадцев обыгрывали? Безусловно, главный успех — триумф на Олимпиаде-1992, когда Канаду мы остановили именно в финале. Тогда у «кленовых листьев» была очень качественная команда во главе с восходящей суперзвездой 90-х годов Эриком Линдросом. Тем не менее в качестве мы не уступили, и наша победа сомнений не вызвала.

Вообще, если говорить объективно, нынешняя сборная России проводит чемпионат мира – 2017 ярче, чем канадцы. Да и мастеров уровня Линдроса у них в сборной нынешнего созыва нет, тогда как у нас есть звёзды и КХЛ, и НХЛ. Поэтому России надо выдавать сто процентов своего потенциала и Канаду обыгрывать! Тем более что именно наша встреча станет, на мой взгляд, скрытым финалом турнира, а её победитель будет явным претендентом на золото», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.