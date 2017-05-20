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Фаулер: нужно делать жизнь Ринне сложнее, играть с ним жёстко

20 мая 2017, суббота. 12:17. Хоккей

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер поделился мнением об игре против вратаря «Нэшвилл Предаторз» Пекки Ринне.

«Чтобы добиться успеха против Ринне, нужно сделать его жизнь сложнее. Надо доставить ему дискомфорт, оставаясь при этом в рамках правил. Будь это трафик у ворот или постоянное присутствие во вратарской в тот момент, когда он совершает сэйв, мы готовы к этому. Мы хотим играть жёстко, но и честно. Если его такой стиль раздражает — это хорошо для нас. Мы будем продолжать его придерживаться», — приводит слова Фаулера официальный сайт НХЛ.

Гибсон: «Анахайм» не переступает черту в жёсткости, мы идём к воротам соперника
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Пекка Ринне
Новости. Хоккей
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