Попихин: думаю, что Россия обыграет Канаду, у меня хорошее предчувствие

Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Попихин рассказал о своих ожиданиях от полуфинальных матчей чемпионата мира.



«Я думаю, что Россия обыграет Канаду, у меня хорошее предчувствие. В последней игре наша сборная показала плей-оффный хоккей. За эту игру надо зацепиться. Мы практически ничего не дали чехам сделать впереди. Нельзя, конечно, эту команду сравнивать с Канадой, но если мы хорошо сыграем в обороне, на пятаке, и проведём быстрые атаки, я думаю, всё будет нормально.



В паре Швеция – Финляндия, я думаю, что у шведов команда помобильнее. Хотя финны обыграли американцев, и они на подъёме. У них вратарь хорошо сыграл, во многих моментах подчистил. Если и в полуфинале он так же хорошо сыграет, то Швеции будет тяжело. Я думаю, что шведы – более комбинационная команда, у них в атаке больше вариантов. Но финны хорошо бьются, они почувствовали уверенность. Несмотря на это, шведы выглядят сильнее, и они – фавориты», — сказал Попихин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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