Ритчи: «Анахайму» по силам выиграть второй матч подряд

Нападающий «Анахайм Дакс» Ник Ритчи поделился ожиданиями перед пятой встречей серии плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз». На данный момент общий счёт в серии 2-2.



«Мне кажется, что в этой серии каждый новый вечер превращается в самый важный. Важнейшая игра была вчера, а завтра вообще будет главный матч сезона. В этом плей-офф мы уже выигрывали три матча подряд и даже четыре, как в серии с „Калгари“, поэтому нам однозначно по силам взять вторую встречу подряд», — цитирует Ритчи официальный сайт лиги.