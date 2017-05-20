Курбатов: сборная Канады хочет сыграть на этапах следующего Евротура

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, что сборная Канады хочет сыграть с командой России на этапах Еврохоккейтура в Финляндии и Москве.



«Все очень озабочены, но ясности не возникло никакой. Канадцы начинают собирать команду из игроков, выступающих в Европе. Они просят сыграть с нами на этапе Евротура в Финляндии и на этапе в Москве. Они пришлют заявки, мы будем их рассматривать. Американцы в этом плане более пассивны», — приводит слова Курбатова «Р-Спорт».

«Пришёл момент, когда Россия обыграет Канаду». Прогнозы на полуфиналы ЧМ Сборная России обыграет Канаду, а мастерство шведов поможет им пройти финнов – так считают эксперты.