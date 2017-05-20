Знарок: мне не в чем упрекнуть сборную России, ребята бились до последнего

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение команды от Канады в (2:4) полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Канаду — с победой. Мы провели хорошую игру, мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились до последнего. Где-то не повезло. Готовимся к следующей игре.

Удаления сломали игру, совершали такие ошибки. Ничего общего в поражениях Канаде нет. Дали неоправданные удаления. Наверное, подравнивать начали.

Сегодня надеялся, что мы выиграем. Когда было 2:0, могли ещё забивать. Какая психология, если дают такие удаления Кузнецову?! Постараемся восстановиться и завтра дать бой. У нас очень хорошая команда, это очень обидное поражение. Мне некого упрекнуть ни в чём", — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».