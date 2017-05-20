Голубович: эта сборная Канады — не такая звёздная, а мы ведём 2:0 и уступаем 2:4

Заслуженный тренер России Владимир Голубович прокомментировал поражение российской команды в полуфинальном матче чемпионата мира с канадцами (2:4).

«Эта сборная Канады — не такая звёздная и раскрученная, из последних трёх команд эта послабее по уровню. При такой игре не нужно говорить о канадцах, нужно — о нашей команде: вести — 2:0 — и умудриться проиграть период — 0:4 — могли только мы. Значит, не обладаем характером, говорить об этом не хочется… В мастерстве не проигрываем, но психологически проиграли», — сказал Голубович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.