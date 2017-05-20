Хедман: сборная Швеции хорошо играла все 60 минут в матче с Финляндией

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал победу над Финляндией (4:1) в полуфинале чемпионата мира — 2017.

«Мы грамотно сыграли сегодня, во втором периоде воспользовались своими моментами. Мы хорошо играли все 60 минут, особенно во второй двадцатиминутке. Финляндия — сильная команда, у них было много возможностей в матче. Мы очень рады сегодняшней победе. Матч был тяжёлым, финны обыграли США в четвертьфинале, так что мы предполагали, что игра будет тяжёлой», — передаёт слова Хедмана корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.