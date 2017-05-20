Марьямяки: каждый в сборной Финляндии хочет обыграть Россию

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира — 2017 от Швеции (1:4) и поделился ожиданиями от матча за третье место с Россией.

«До матча мы знали, что сборная Швеции — квалифицированная команда. Мы хорошо начали встречу, но потом соперник забил и мы растерлись. Мы играли лучше и лучше, но затем заработали удаления и пропустили. Мы проиграли этот матч из-за удалений. Моменты были, но моя команда их не реализовала.

Думаю, самая важная вещь перед завтрашней игрой за третье место — это то, как быстро мы забудем поражении от Швеции и подготовимся к игре с Россией. У нас хорошая команда, и мы будем бороться за третье место. Каждый хочет обыграть Россию», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.