Нюландер: мы не особо смотрели игры Канады на ЧМ, но это великолепная команда

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер прокомментировал победу над Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:1) и предстоящий матч за золотые медали с Канадой.

«Мы смогли создать много голевых моментов, большинство хорошо сработало. Это хорошая победа для нас. В чём секрет моей результативности? Наше звено создаёт много моментов, мы проводим много времени в зоне атаки, это важно.

Мы особо не смотрели игры Канады на турнире, но все знают, что это великолепная команда. Нам надо быть готовыми к матчу", — сказал Нюландер в эфире телевидения ИИХФ.