Пажо: «Оттаве» в игре с «Питтсбургом» нужно мощно начать, не ждать 3-го периода

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо рассказал, чего ждёт от пятого матча серии финала Востока. «Сенаторз» сегодня, 21 мая, на выезде сыграют с «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии — 2-2.

«Мы знаем, в чём необходимо прибавить в пятом матче. Предыдущая игра нам не слишком удалась, но „Оттава“ не собирается опускать голову. Понимаем, что можем успешно соперничать с „Питтсбургом“ в гостях. Мы уже побеждали „Пингвинз“ у них дома, хотя отдаём себе отчёт в том, что задача будет не из лёгких. Будет важно сразу войти в игру, а не ждать третьего периода, как в прошлый раз. Когда мы хорошо начинаем матч, у нас появляются шансы на победу. Всегда приятно осознавать, что „Сенаторз“ уже добивались успеха на арене „Питтсбурга“, у них очень шумная поддержка. Ясно, что дома соперник очень силён и стабилен, но мы знаем, что способны побеждать на любой площадке», — цитирует Пажо официальный сайт НХЛ.