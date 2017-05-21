Кюнхакль, Раст, Хёрнквист и Шульц могут сыграть в 5-м матче серии с «Оттавой»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии травмированных игроков команды – защитника Джастина Шульца, нападающих Тома Кюнхакля, Брайана Раста и Патрика Хёрнквиста – перед пятым матчем финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2-2). В четвёртом матче серии получил травму ещё один защитник «пингвинов» – Чэд Руэдел.

«Все они должны восстановиться со дня на день, и мы надеемся, что в какой-то момент они будут достаточно здоровы, чтобы сыграть. Возможность того, что Шульц сыграет в воскресенье, существует», – сообщил Салливан.