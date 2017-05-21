Суббэн: Оберг вполне готов играть в НХЛ стабильно

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн оценил игру форварда Понтуса Оберга, забившего победный гол в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1). Команда ведёт в серии плей-офф НХЛ со счётом 3-2.

«Наш клуб проделал огромную работу по развитию молодёжи, Понтус – яркий тому пример. На мой взгляд, он вполне готов играть в НХЛ стабильно. У нас очень серьёзная глубина состава, которая во многом и позволила нам добраться до этой стадии», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.