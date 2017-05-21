«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Анахаймом» и повел 3-2 в серии

«Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Предаторз».

На 33-й минуте первую шайбу матча забил Крис Вагнер — ему ассистировали Брэндон Монтур и Якоб Сильверберг. Колин Уилсон в большинстве сравнял счёт на 40-й минуте после передач Колтона Сиссонса и Пи Кея Суббэна. На 52-й минуте «Нэшвилл» вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Понтусом Обергом, которому ассистировали Филип Форсберг и Маттиас Экхольм. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Остин Уилсон.

Шестая игра серии состоится 25 мая на льду «Анахайма».

Победную шайбу, заброшенную Обергом можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».