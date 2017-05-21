Годро: мой дебют? О чём-то большем мечтать даже не приходилось

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Фредерик Годро оценил свой дебют в плей-офф НХЛ в пятом матче финала Западной конференции с «Анахайм Дакс» (3:1, 3-2). Большую часть сезона он провёл в АХЛ.

«Эмоции особенные, о чём-то большем мечтать даже не приходилось. Сегодня был большой день, мы победили. Конечно, я был очень рад попасть в состав, но в первую очередь пытался сохранять спокойствие, не отвлекаться на посторонние вещи и думать о своих задачах», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.