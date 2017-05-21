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Анисимов: в КХЛ любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ

21 мая 2017, воскресенье. 12:12. Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей лиги на ЧМ-2017. КХЛ на турнире представляли также шестеро арбитров. Трое их них – главные судьи: Роман Гофман, Антонин Ержабек, Эдуард Одиньш, трое – линейные: Иван Дедюля, Глеб Лазарев и Александр Отмахов.

«Наши судьи на чемпионате мира отработали неплохо. Уровень, который они задали, был правильным. Считаю, что наши арбитры являются одними из лучших на этом турнире. Наша лига – вторая по силе в мире, так что это правильно – что судьи из КХЛ работают на ЧМ. Я считаю, они у нас сильнейшие.

Кажется, что какой-то матч будет лёгким, а на деле он может оказаться намного тяжелее. Другой вопрос – как судьи подошли к той или иной игре, в каком физическом и моральном состоянии. Самое главное, что арбитры из КХЛ отработали не ниже того уровня, который мы от них ожидали. Ни для кого из наших судей этот чемпионат не был первым. Мне удалось посмотреть практически все матчи, которые обслуживали судьи из КХЛ. Скажем так, на чемпионате мира я не отдыхал и не прохлаждался, а почти всё время находился на стадионе. Даже достопримечательности городов посетить не успел! Смотрел исключительно хоккей.

Погрешности, шероховатости? Безусловно, они были. Мы общались с ребятами, разговаривали, указывали им на те или иные моменты. Но не в назидательной беседе, а исключительно в дружелюбной. Всё-таки у нас в лиге немножко есть отличия от правил ИИХФ.

Тенденции, которые можно увидеть на чемпионате мира, от нас не уходят. Помимо меня и директора департамента (мы смотрим игры вживую), у нас ещё сидят два специалиста, которые наблюдают матчи по телевизору. Все нюансы мы стараемся подметить, не упустить. Совещания отдельного, конечно, не будет, но о некоторых нюансах, правил скажем летом, когда будем выпускать отдельный пресс-релиз. В нашей лиге любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ. Это лично моё мнение как руководителя», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Анисимов ИИХФ КХЛ Хоккейное судейство ЧМ-2017
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