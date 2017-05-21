Сакик: Варламов набрал форму, у Миронова отличные шансы закрепиться в «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик рассказал о состоянии здоровья вратаря Семёна Варламова и перспективах защитника Андрея Миронова.

«Операция у Варламова прошла хорошо. Он восстанавливается, уже набрал неплохую форму и находится в хорошем расположении духа. Хотим видеть его здоровым к началу сезона.

Миронов — отличный надёжный защитник с хорошим первым пасом. Ему не везло с травмами в этом сезоне, но нужно смотреть вперёд – надеюсь, он будет готов к игре за нас. У него отличные шансы закрепиться в команде. Он молод, хорош в защите, может сыграть жёстко – у него есть всё, чтобы остаться с нами», — отметил функционер.