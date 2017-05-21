Кастенс: у «Питтсбурга» наконец-то забили не самые результативные игроки

Обозреватель Крэйг Кастенс высказался о развитии серии плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз».

«Питтсбург» по-прежнему изыскивает способы побеждать, хотя его хоккеисты продолжают выбывать. Они обыграли «Оттаву» в четвёртом матче финала Восточной конференции, и на этот раз травму получил защитник Чэд Руэдел, которому Бобби Райан попал локтем в голову в первом периоде.

Кросби выдал свой лучший матч в серии. Он забросил вторую шайбу в игре. И у «Питтсбурга» наконец-то забили не самые результативные игроки, чего не происходило до этого. Чтобы команда прошла в следующую стадию, так должно продолжаться и дальше», – отметил журналист.