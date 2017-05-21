Андронов: положительные эмоции от ЧМ-2017, бронза тоже неплохо

Форвард сборной России Сергей Андронов прокомментировал победу над сборной Финляндии (5:3) в матче за бронзовые медали чемпионата мира.



«Положительные эмоции, выиграли, и слава богу, бронзовые медали тоже неплохо. Финнам тоже где-то не хватило эмоций, но они вышли и бились за эти медали. Возможно, у нас было побольше сил. Что случилось в третьем периоде? Было подставление, потом они в большинстве забили, и счёт уже 4:3. Не расслабились при счёте 4:0, просто начали допускать ненужные ошибки. Хорошее впечатление от чемпионата мира, праздник хоккея, дай бог ещё побывать на таком турнире», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.