Кузнецов: после поражения от Канады паники не было, старались сохранить позитив

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу (5:3) в матче за третье место над Финляндией на чемпионате мира — 2017.



«Важный для нас был матч, нужно было закончить на победной ноте. Все знают о своих ошибках, которые мы до этого допустили. Мне очень понравилось, как команда после поражения отреагировала, паники не было, все на позитиве. Это, наверное, и отличает новую сборную. После поражения все стараются сохранять хороший настрой. Хочу сказать «спасибо» всем людям, которые искали позитив.



Не готов сказать, был ли полуфинальный матч с Канадой самым обидным поражением. Будет время, домой приеду и подумаю. Вчера была пустота, но постарался забыть об этом. Я не обсуждаю судейские решения, я сбил вратаря и получил удаление. Жаловаться на судейство не в моём стиле. Все люди ошибаются. Если нейтрально отнестись к этому эпизоду, то без вопросов. Не думаю, что именно тайм-аута не хватило в матче с Канадой, в другом причина поражения. Мне было очень комфортно в этой сборной, ребята все отзывчивые. Улыбались, не было напряга. Мы с Панариным не соревновались, кто кого перешутит. Ему далековато до меня», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.