Знарок: бронза — не совсем то, что хотели, у нас в этом году хорошая команда

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу (5:3) над Финляндией в матче за третье место на чемпионате мира — 2017. Сборная России вновь завоевала бронзовые медали чемпионата мира. На ЧМ-2017 команда Знарка проиграла две встречи из десяти сыгранных.



«Здесь говорить нечего, мы завоевали медали. Не совсем то, что мы хотели… Мы очень хорошая команда в этом сезоне. Где-то не повезло во вчерашней игре. Всех с победой.



Успокоили ребят в третьем периоде, Кучеров забил гол. У нас много новичков, а это серьёзный турнир. У нас была очень хорошая команда, это наше будущее. Трудно будет звено Шипачёва заменить, будем пробовать.



Не сомневался в Гаврикове. Что касается травмы, то он выбыл на шесть недель. Миронов половину игры сыграл хорошо. В игроках, которые тут были, я не сомневался. В том числе и в Ничушкине. Спасибо нашим болельщикам, нас встречали в гостинице, поддерживали на арене», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.