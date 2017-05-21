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Панарин: если кто-то считает приз лучшему бомбардиру утешительным, идите на…

21 мая 2017, воскресенье. 20:28. Хоккей

Нападающий сборной России Артемий Панарин выразил недовольство комментариями российских болельщиков, утверждающих, что приз лучшему бомбардиру ЧМ — это утешительный приз.

«Кто говорит, что приз лучшему бомбардиру ЧМ это фигня и утешительный приз, болельщики? Мне просто интересно, кто это говорит. Очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь, то я не могу сказать. Как я могу что-то сказать? Очень недоволен.

Мои близкие, родные, дедушки, бабушки, обрадуются, и это не то, что даётся каждый год. В детстве мечтал. А сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что это утешительный приз, да пошёл он на…», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Артемий Панарин
Новости. Хоккей
21 мая 2017, воскресенье
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