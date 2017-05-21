На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?». Сборная России вновь завоевала бронзовые медали чемпионата мира. На чемпионате мира по хоккею — 2017 команда Знарка проиграла две встречи из десяти сыгранных, уступив командам США и Канады.
Варианты ответов:
— Андрей Василевский;
— Дмитрий Орлов;
— Владислав Гавриков;
— Богдан Киселевич;
— Артемий Панарин;
— Никита Кучеров;
— Никита Гусев;
— Вадим Шипачёв;
— Кто-то другой.
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ
Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.