На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?». Сборная России вновь завоевала бронзовые медали чемпионата мира. На чемпионате мира по хоккею — 2017 команда Знарка проиграла две встречи из десяти сыгранных, уступив командам США и Канады.



Варианты ответов:



— Андрей Василевский;

— Дмитрий Орлов;

— Владислав Гавриков;

— Богдан Киселевич;

— Артемий Панарин;

— Никита Кучеров;

— Никита Гусев;

— Вадим Шипачёв;

— Кто-то другой.



Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.