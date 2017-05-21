Третьяк: Знарок продолжит работу в команде, при нём сборная всегда при медалях

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил уверенность, что главный тренер национальной команды Олег Знарок продолжит работу с командой. На чемпионате мира-2017 сборная России заняла третье место, обыграв финнов в матче за «бронзу» (5:3). На прошлом мировом первенстве россияне также получили бронзовые медали.



«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

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