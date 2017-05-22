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«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

22 мая 2017, понедельник. 00:50. Хоккей

В пятом матче серии плей-офф финала Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз», встреча завершилась со счётом 7:0. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу «пингвинов».

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Олли Мяяття, Сидни Кросби, Брайан Раст, Скотт Уилсон, Мэтт Каллен, Фил Кессел и Тревор Дейли. Сухой матч оформил голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт три результативные передачи.

Шестая игра серии пройдёт в «Оттаве».

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
21 мая 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
7 : 0 4:0, 1:0, 2:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Мяяття (Раст) – 08:14 (5x5), 2:0 – Кросби (Дейли, Малкин) – 12:03 (5x4), 3:0 – Раст (Бонино, Рауни) – 16:04 (5x5), 4:0 – Уилсон (Рауни, Бонино) – 18:17 (5x5), 5:0 – Каллен (Штрайт, Рауни) – 21:54 (5x5), 6:0 – Кессел (Кросби, Малкин) – 40:50 (5x4), 7:0 – Дейли (Кессел, Малкин) – 48:49 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Новости. Хоккей
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