«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

В пятом матче серии плей-офф финала Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз», встреча завершилась со счётом 7:0. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу «пингвинов».

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Олли Мяяття, Сидни Кросби, Брайан Раст, Скотт Уилсон, Мэтт Каллен, Фил Кессел и Тревор Дейли. Сухой матч оформил голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт три результативные передачи.

Шестая игра серии пройдёт в «Оттаве».