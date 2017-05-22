Василевский признан лучшим вратарём ЧМ-2017, Панарин — лучшим форвардом

Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарём чемпионата мира по хоккею — 2017, Артемий Панарин стал лучшим нападающим турнира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Лучшим защитником чемпионата мира стал немецкий защитник Деннис Зайденберг.



Панарин и Василевский также вошли в символическую сборную чемпионата мира 2017 года.

«Утешительный приз? Вася, иди на…». Панарин вскипел после матча за бронзу Дадонов готовился к бронзе, Кучеров хвалил партнёров, Кузнецов не жаловался на судей, а Панарин был недоволен вопросом.

Победителем турнира стала сборная Швеции, обыгравшая в финале команду Канады со счётом 2:1 Б. Третье место — у сборной России, переигравшей финнов (5:3).