Умарк: я люблю русских, шведов и уфимских фанатов, всем благодарен, спасибо!

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк прокомментировал победу над сборной Канады по буллитам со счётом 2:1 в финале чемпионата мира.

«Я реально счастлив! Это была фантастическая игра, которая навсегда останется в моей жизни и в моём сердце. Спасибо каждому, кто поддерживал нас, я всем благодарен. Я люблю русских фанатов, люблю фанатов Уфы, шведов! Они все мне по-своему близки. Да, это была тяжёлая игра, но мы её выиграли. Швеция — лучшая в мире, мы это доказали, став чемпионами мира», — передаёт слова Умарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.