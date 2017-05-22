Грёнборг: это огромная победа для Швеции, в последние годы мы проигрывали в 1/4

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу над сборной Канады по буллитам со счётом 2:1 в финале чемпионата мира — 2017.

«Я был с командой и когда случались поражения, и во время побед. Сейчас мы невероятно счастливы. Это огромная победа для Швеции. Мы проигрывали в четвертьфиналах в последние годы, а теперь — чемпионы мира. Отметил бы соперника, Канада — сильный соперник. Лундквист — один из лучших вратарей мира. Хорошо, что в итоге в сборную приехали ещё Бекстрём и Линдберг. Пазл сложился, и мы победили», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.