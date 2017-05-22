Самый странный костюм чемпионата мира и другие фото с финала Канада — Швеция

21 мая на льду «Ланксесс-Арены» в Кёльне национальная команда Швеции в финале чемпионата мира добилась победы над сборной Канады в серии послематчевых буллитов – 2:1 Б. Победный бросок реализовал Никлас Бекстрём. Шведская сборная выиграла ЧМ впервые с 2013 года.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча Канада – Швеция, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Смотрите также фоторепортаж матча за 3-е место чемпионата мира, в котором сборная России одолела Финляндию.