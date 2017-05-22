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Купер: Швеция заслужила звание чемпионов мира, а мы проиграли только буллиты

22 мая 2017, понедельник. 02:10. Хоккей

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал поражение команды в финальном матче чемпионата мира 2017 года со Швецией (1:2 Б).

«Я так не хотел говорить первым… Мои поздравления сопернику. Швеция — невероятная команда. Игра была прекрасной. Пусть мы знаем результат, знаем, что шведы — чемпионы мира, тем не менее мы не чувствуем, что проиграли игру, мы проиграли только серию буллитов. Штрафные броски — это часть регламента, в итоге всё решалось в мастер-шоу, и мы уступили. Шведы заслужили звание чемпионов мира.

Благодарен, что мне предоставили возможность представлять свою страну, хоккей. Вчера мы играли с Россией, и многих игроков я не знал, потому что они играют в КХЛ. Мне неважно, где играют ребята — в «Тампе» или в «Рейнджерс», мы все приезжаем в команду и делаем совместную работу. Чемпионат мира открыл мне глаза, я увидел много прекрасных игроков в сборных России, Швеции, Финляндии, понял, что хоккей — действительно глобальная игра», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады
Точные броски Бекстрёма и Экман-Ларссона на буллитах помогли сборной Швеции выиграть чемпионат мира 2017 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Джон Купер ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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