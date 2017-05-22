Малкин: Раст умеет и любит играть в таких важных матчах, как с «Оттавой»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин похвалил своего партнёра по нападению Брайана Раста за игру, показанную в пятом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:0). В этом матче Раст набрал 2 (1+1) очка.

«Раст является для нас очень важным игроком. В прошлом году он уже заявлял о себе, когда оформил дубль в седьмом матче против «Тампы». Он умеет и любит играть в важных матчах. А сегодня как раз такой и был», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу «пингвинов».