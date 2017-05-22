Врач сборной России: к старту сезона Белов будет готов

Врач сборной России Егор Козлов рассказал о травме капитана команды на ЧМ-2017 Антона Белова. Ранее стало известно, что у Белова травма задней поверхности бедра. Защитник сборной России получил травму в матче за бронзу чемпионата мира с национальной командой Финляндии.

Знарок: давайте не будем говорить, кто кому привозил. У Белова травма бедра

«Сезон окончен, у Белова будет достаточно времени на восстановление. Сейчас вернёмся в Москву и проведём полную диагностику. Но к старту сезона уж точно Антон будет готов, там речь не о долгих месяцах», – передаёт слова врача национальной команды «Р-Спорт».